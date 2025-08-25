فضح نفسه بفيديو.. وزير النقل التركي يتلقى مخالفة سرعة



وزير النقل التركي يتحدى القانون بنفسه بسرعة جنونية تصل إلى 225 كلم/س، ويفضح نفسه أمام الجميع.

عبد القادر أورال أوغلو، أثار جدلاً واسعًا بعدما نشر فيديو يقود فيه سيارته على طريق سريع بسرعة تقارب ضعف الحد القانوني المسموح به، 225 كيلومترًا في الساعة.

الفيديو، المصحوب بموسيقى شعبية ومقتطفات من خطاب للرئيس أردوغان يمتدح فيها البنية التحتية، أظهر الوزير متجاوزًا السيارات على طريق أنقرة-نيغدة.

شرطة المرور فرضت عليه، في وقت لاحق، غرامة مالية قدرها 9267 ليرة تركية، ما يعادل حوالي 280 دولارًا؛ بسبب تجاوز السرعة المقررة.

في رد فعل نادر، نشر الوزير صورة المخالفة على "إكس" وقدم اعتذارًا علنيًّا قائلاً: "أعتذر لأمتنا".

وتأتي هذه الحادثة وسط ارتفاع معدلات حوادث الطرق في تركيا، حيث لقي أكثر من 6300 شخص حتفهم في عام واحد.