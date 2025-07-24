ما حقيقة زواج أرملة السنوار وهروبها إلى تركيا؟ (فيديو إرم)



بعد زعم انتقالها من غزة إلى تركيا، سمر أبو زمر أرملة يحيى السنوار الاسم الذي يُدار حوله الكثير من الجدل حول مواقع التواصل، فما الذي يجري؟

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرًا زعمت فيه أن سمر أبو زمر قد غادرت قطاع غزة نهائيًا، وانتقلت للعيش في تركيا، ورغم أن هذه المزاعم لم تؤكد بشكل رسمي، فإن التقرير استند إلى مصادر لم تكشف عنها الصحيفة قالت إنها عبرت عبر معبر رفح بجواز سفر مزور، العملية كانت محكومة بـ "تنسيق رفيع المستوى" و"دعم لوجستي" مكثف، كما زعم أنها تزوجت بعد أشهر قليلة من مقتل زوجها وإن الزواج تم بترتيب من فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الذي يُقال إنه كان قد شارك في تسهيل عمليات هروب شخصيات حماس وعائلاتهم إلى الخارج..

لم تقتصر المزاعم على أرملة السنوار فقط، بل امتدت لتشمل نجوى السنوار زوجة شقيق يحيى، محمد السنوار الذي قتلته إسرائيل أيضًا، ووفقًا للتقرير، فقد اختفت نجوى السنوار تمامًا من الأنظار في الأشهر الأخيرة، ويُقال إنها غادرت غزة مع أطفالها قبل مقتل زوجها، وربما تكون قد انتقلت إلى تركيا كذلك، حيث لم يصدر أي تعليق رسمي على تلك الأنباء التي لم يتم تأكيدها أو نفيها.