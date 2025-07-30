الفلبين تحذر من أمواج تسونامي

logo
تايلاند
فيديو

بسبب خدش في سيارته.. رجل يقتل 5 وينتحر (فيديو إرم)

صدام مقدادي
صدام مقدادي
30 يوليو 2025، 5:29 ص

رجل يقتل 5 وينتحر فقط لأن سيارته خُدشت.. في قلب العاصمة التايلاندية بانكوك، وعلى مقربة من أحد أشهر أسواقها تحوّل موقف سيارات إلى ساحة رعب.

رجل يرتدي قميصًا أسود وسروالًا بنقشة عسكرية، يتجول بهدوء.. يحمل مسدسًا، وعيناه فيهما نار حقد قديم!.

يطلق النار على أربعة من رجال الأمن ثم على بائع في السوق خمسة أرواح تسقط خلال لحظات، اثنان آخران يُصابون. ثم، ودون تردد يوجه السلاح إلى رأسه وينهي حياته.. السبب خدش قديم في سيارته.

حادثة وقعت قبل أكثر من خمس سنوات سيارة خُدشت قرب السوق، غضبٌ كبر بصمت داخله حتى انفجر رصاصًا وموتًا.

زوجته التي تعمل في السوق ذاته، أكدت أنه لم ينسَ كان مهووسًا بسيارته، وكل ضرر يُفقده السيطرة.

الحادثة أعادت إشعال الجدل في تايلاند حول الأمراض النفسية وسهولة امتلاك السلاح.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC