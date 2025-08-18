في قمة واشنطن.. جوقة أوروبية تدخل على خط مواجهة ترامب وزيلينسكي

في واشنطن.. يستعد العالم لمشهد استثنائي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدخل إلى البيت الأبيض ليس وحيداً بل مدعوماً بـ"جوقة أوروبية" من كبار القادة في محاولة لتثبيت موقف موحد أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أربك العواصم الأوروبية بتراجعه المفاجئ عن مبدأ أساسي تم الاتفاق عليه قبل أيام فقط وهو أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يسبق أي مفاوضات سلام.

على الطاولة ستكون وجوه أوروبية ثقيلة.. المستشار الألماني فريدريش ميرتس، و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، حتى الأمين العام للناتو مارك روتّه.

جميعهم سيقفون بجوار زيلينسكي في مواجهة ترامب الذي يتحدث عن قمة ثلاثية تجمعه ببوتين وزيلينسكي بينما لا يظهر الكرملين أي استعجال لإنهاء الحرب بل يواصل توغله في شرق أوكرانيا محاولا السيطرة على "حزام القلاع" في دونباس هذا الحزام الدفاعي إذا انهار قد يفتح الطريق أمام موسكو للتوغل بشكل أعمق داخل الأراضي الأوكرانية.

الأوروبيون اختاروا هذه المرة لغة البراغماتية بدل المواجهة المباشرة مفضلين التركيز على ما يعتبرونه "الخبر الإيجابي" قبول ترامب بمبدأ تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد أي اتفاق.

لكن خلف الكواليس المخاوف تتصاعد من أن يتحول اندفاع ترامب نحو صفقة سريعة مع بوتين إلى صفقة على حساب كييف وأمن أوروبا.

فهل تنجح "الأوركسترا الأوروبية" في كبح اندفاع الرئيس الأمريكي أم أن بوتين سيبقى الرابح الأكبر من هذه القمة الحاسمة؟