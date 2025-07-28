انحراف قاتل يحوّل رالي فرنسيا إلى فاجعة (فيديو)

في لحظة كان من المفترض أن تكون مليئة بالإثارة والتشويق تحوّل رالي دو لا فورم الشهير في وسط فرنسا إلى مأساة دامية بعدما انحرفت إحدى السيارات المشاركة عن مسارها واندفعت نحو المتفرجين لتخطف أرواح ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان في الستينيات من العمر وتصيب آخرين بصدمة مروعة.

وفقاً لصحيفة ديلي ميل فإن السلطات أكدت أن اثنين من الضحايا فارقا الحياة في موقع الحادث بينما توفي الثالث لاحقاً داخل المستشفى.. الحادث الذي وقع في منطقة يُفترض أنها "آمنة" أثار موجة من التساؤلات عن إجراءات السلامة خاصة مع تكرار الحوادث في الرالي نفسه؛ إذ شهد العام الماضي وفاة أحد أعضاء فريق التأمين.

النيابة العامة سارعت لفتح تحقيق رسمي في جريمة قتل بسبب الإهمال فيما أُلغيت فوراً بقية الفعاليات ومراسم التتويج وسط ذهول وصدمة الجماهير.