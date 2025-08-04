ترامب يكرر هفوات بايدن.. هل يعاني من اضطرابات ذهنية؟

على خُطى بايدن.. ترامب أيضا تحت المجهر.. لسنوات، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسخر من هفوات الرئيس السابق جو بايدن الذهنية.. لكن الآن الأضواء تنقلب عليه.

تقارير جديدة، أبرزها من صحيفة "الغارديان"، تتحدث عن سلوكيات غريبة ومقلقة من ترامب، لا تختلف كثيرا عن تلك التي أُخذت على بايدن.. خلال شهر واحد فقط، رُصدت عليه انحرافات غير مبررة في الحديث ونسيان لأبسط الحقائق، وحديث مطوّل عن طواحين الهواء، خلال اجتماع رسمي، بل إنه زعم أن عمّه الراحل درّس "أونابومبر" في MIT رغم أن الوقائع التاريخية تُكذّب هذه القصة بالكامل!

خبراء في علم النفس يقولون إن ترامب يُظهر علامات انعدام التنظيم الذاتي، وفقدان التسلسل المنطقي لكنه حتى الآن، لم يُحاسب كما حوسب بايدن.

بعد هذه المواقف الكارثية في نظر الديمقراطين تتعالى أصواتهم للمطالبة بإخضاعه لنفس معايير الفحص والشك، فهل يعيش ترامب لحظة الحقيقة؟.. أم أن "العبقري المستقر" كما يسمي نفسه… ينجو من الاختبار مرة أخرى؟