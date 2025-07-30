"كل عار وأنتم بخير".. مسرحية تعرض في دمشق وتُمنع في طرطوس

في طرطوس، أُسدل الستار قبل أن يُرفع. حيث منعت السلطات عرض مسرحية "كل عارٍ وأنتم بخير"، للأخوين محمد وأحمد ملص.

قرار المنع جاء رغم موافقة وزارة الثقافة على المسرحية، ورغم أنها عُرضت مؤخرًا على مسرح القباني في دمشق.

المسرحية تسخر من واقع القمع، وتحاور الحرية والكرامة بلغة الكوميديا السوداء وكتبت عام 2011، حين كان المسرح ممنوعًا، والكلمة تُهمة.

حينها، قدّماها داخل غرفة في بيتهما، أمام أصدقاء مقربين، خوفًا من الاعتقال.

اليوم، بعد 12 عامًا من المنفى، عاد الأخوان ليقدّما النص ذاته.. محدثًا، ناضجًا، ومعاصرًا لما تعيشه سوريا من أزمات.

في العرض، يقف "المثقف" المعتقل سابقًا، في مواجهة "الجندي" المتعب من الحرب.

حوار حاد، يتصاعد، حتى السلاح. لكن النهاية كانت تصالحًا.