وسط ترقب ضربة إيرانية لإسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، تدور أسئلة في الأفق، من قبيل: "ما القدرات التي تمتلكها إيران لمهاجمة إسرائيل؟ وما قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلي؟ وكم من الوقت يستغرق وصول الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إلى قلب إسرائيل؟".

إيران تمتلك في عام 2022 أكثر من 3000 صاروخ باليستي أي أنها لا تشمل صواريخ كروز، ويقدر مدى تلك الصواريخ بحوالي 2000 كيلومتر، في حين تبلغ المسافة بين طهران وتل أبيب حوالي 2000 كيلومتر.

الصواريخ الباليستية الإيرانية الأطول مدى هي منظومة "سجيل" إذ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر ومنظومة "خورمشهر" التي يصل مداها من 3000-2000 كيلومتر.

كما تمتلك إيران صواريخ كروز يصل مداها إلى 1350 كيلومترا، وصاروخ "سومار" الذي يتراوح مداه بين 3000 و2000 كيلومتر، وتعتمد على صواريخ "Kh-55" الروسية، وتمتلك طهران 9 نماذج صاروخية يمكنها الوصول إلى إسرائيل، ولكن ما الفرق بين الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومتى ستصل إلى إسرائيل؟.

الصاروخ الباليستي معروف بسرعته العالية، لكنه لا يعرف كيفية المناورة، ومن ناحية أخرى، فإن صاروخ كروز أبطأ، ولكن يمكنه المناورة، ونتيجة لذلك، فمن لحظة الإطلاق قد تصل الصواريخ الباليستية إلى إسرائيل في حوالي 12 دقيقة، بينما تصل صواريخ كروز في حوالي ساعتين.

كما أن لدى إيران صناعة واسعة النطاق للطائرات بدون طيار التي طورتها على مر السنين، إحدى هذه الطائرات الأكثر شهرة في طهران هي "شاهد 136"، وشاهد 101.

سرعة الأسلحة الضالة الإيرانية الصنع وهي الطائرات الانتحارية بدون طيار تبلغ حوالي 250 كيلومترا في الساعة؛ وبالتالي تستغرق على الأقل حوالي تسع ساعات للوصول إلى إسرائيل.

أما عن قدرات نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي يعتبر الأفضل والأكثر تنوعا في العالم، فهو يعتمد على دفاع متعدد الطبقات من أجل التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات، ويعتمد هذا النظام على نظامي "Arrow 3" و"Arrow 2" اللذين تنتجهما صناعة الطيران في الطبقات العليا، إضافة إلى "مقلاع داود" والقبة الحديدية.

تم تصميم "Arrow 3" و"Arrow 2" لاعتراض الصواريخ الباليستية والفرق بينهما هو أن "Arrow 3" مصمم للاعتراض خارج الغلاف الجوي، بينما "Arrow 2" موجود في الغلاف الجوي..

أما "مقلاع داود" فهو منظومة لاعتراض الصواريخ والقذائف المتوسطة المدى وكذلك صواريخ كروز، باستخدام آلية الضرب للقتل، وتشتمل المنظومة على صاروخ اعتراضي سريع المناورة على مرحلتين، وتم تركيب نظامين لتحديد المواقع والاستهداف في مقدمته رادار ونظام استشعار كهروضوئي.

كما تمتلك إسرائيل نظام باتريوت وهو منظومة مصممة لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات كالطائرات بدون طيار والطائرات والمروحيات الحربية والصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ الطويلة المدى.

إسرائيل تستخدم أيضا في الحرب الحالية ولأول مرة، وعلى نطاق واسع قبة بحرية تم تركيبها على سفن "ساعر 6" وتوفر ردا مماثلاً في البحر.