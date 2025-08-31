بعد استهداف أبو عبيدة.. من هو الرجل الأخير على لائحة الاغتيالات الإسرائيلية؟

بعد استهداف المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في غارة جوية إسرائيلية بقطاع غزة، أصبح عز الدين الحداد، قائد لواء مدينة غزة، الاسم الوحيد المتبقي على قائمة المطلوبين داخل القطاع. وتعمل أجهزة الأمن الإسرائيلية على مراقبته عن كثب في إطار جهود تصفية قيادات حماس، حيث تعتبر تصفية أبو عبيدة ضربة قوية للحركة على الصعيد الإعلامي والدعائي.

وفي الوقت نفسه، يتابع جهاز الموساد الإسرائيلي عمليات استهداف قيادات أخرى لحماس خارج الأراضي الفلسطينية. تُركز إسرائيل جهودها حالياً على عز الدين الحداد، الذي يُعد الهدف الرئيس المتبقي داخل غزة، في محاولة لتعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة.