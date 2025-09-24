ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

الجيش الإسرائيلي في طاع غزة
”طبق خط النار“.. ولائم فاخرة على طاولة الجيش الإسرائيلي (فيديو إرم)

”مفتاح الجندي معدته“ عبارة حُرفت هنا لغرض توظيفها في جبهات الحرب الإسرائيلية الممتدة على نطاق واسع، بعد تقارير تحدثت عن قوائم الطعام والشراب المزمع توزيعها على القوات العاملة في غزة وجبهات أخرى خلال فترة الأعياد اليهودية.

وتصدر سمك السلمون ولحم "الإنتركوت" الفاخر ولحم ”الأسادو" المشوي على الطريقة البرازيلية، قائمة الوليمة الفاخرة الإسرائيلية، كما سيكون للدجاج بكافة أشكاله وأصنافه مكان على الطاولة المُعدة.

 ولأصحاب الحمية ”قائمة مختلفة“ مع أطباق لحوم خالية من الغلوتين وأطباق ذرة مقلية، إلى جانب “التوفو" وهو جبن نباتي مصنوع من حليب الصويا، وأطنان من الشاورما النباتية والفلافل كذلك.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تتناول القوات البعيدة عن غزة "وجبات مطهية محسَّنة“ والحديث هنا عن الجولان ولبنان، أما القوات العاملة في القطاع، فمن المقرر حصولها على صناديق خاصة تحتوي على طعام قابل للتسخين الفوري، وكل هذا يأتي على شكل رسالة معنوية في عيد تقام مراسمه على جبهات النار.

