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ضبط أكبر شحنة تهريب في تاريخ اليمن
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750 طناً من السلاح الإيراني.. ضبط أكبر شحنة تهريب في تاريخ اليمن

غدير غفر
غدير غفر
16 يوليو 2025، 5:39 م

كشفت السلطات اليمنية عن عملية أمنية ضخمة ضبطت أكبر شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين، وتضم تقنيات متطورة.

عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق صالح وصفها بالعملية النوعية؛ إذ بغ وزن الشحنة 750 طناً، وضمت أسلحة متطورة وخطيرة، ورادارات حديثة، ومنظومات صاروخية متقدمة، ودفاعات جوية، ومسيّرات قتالية متطورة، وصواريخ مضادة للدروع، وأجهزة تجسس.

الشحنة تمثل تصعيداً إيرانياً خطيراً، وكشفاً لدعم طهران المستمر للحوثيين، وتفاقماً للصراع الإقليمي.

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