تعيش الفقر والتهميش.. ابنة ماسك "المنبوذة" تفضح والدها

ابنة أغنى رجل في العالم… تعيش على الحد الأدنى.

في خطوة نادرة، فتحت فيفيان ويلسون، ابنة إيلون ماسك، قلبها أمام الإعلام، كاشفة عن حياتها بعد القطيعة مع والدها.

وقالت فيفيان، البالغة من العمر 21 عامًا، في حديث لمجلة (The Cut)، إنها لا تعيش في قصر ولا تملك ثروة، بل تتشارك السكن مع 3 طلاب آخرين لتوفير النفقات، وتدفع بنفسها تكاليف دراستها واحتياجاتها الأساسية.

هربت من حياة الأضواء، بعد أن قطعت علاقتها بوالدها عام 2022، إثر إعلانها الانتقال من ذكر إلى أنثى.

ماسك، الذي يملك ثروة تتجاوز 400 مليار دولار، وصف قرارها حينها بأنه نتيجة "تأثيرات أيديولوجية خطيرة".

ومنذ ذلك الحين، لم تُصلح العلاقة بينهما.في المقابل، تقول فيفيان إنها لا تسعى إلى الثروة أو الشهرة، بل إلى حياة هادئة ومستقلة.

وفي مدينتها الصاخبة لوس أنجليس، تكتفي بحدّ الكفاف… على عكس ما يتوقعه الجميع من "ابنة إيلون ماسك".