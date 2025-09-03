احتجاجات الرهائن تشعل القدس.. نيران الغضب في عقر دار نتنياهو (فيديو إرم)

في قلب مدينة القدس، اشتعلت الشوارع بغضب لم يعرف له مثيل حيث تحولت احتجاجات عائلات الرهائن والمتضامنين معهم إلى مشهد من النار والفوضى.. وصلت إلى حد إشعال النيران في مركبات وحواجز الطرق وحتى محيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو..

المحتجون رفعوا شعارات صاخبة تطالب بإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن معبرين عن رفضهم القاطع لأي خطوات حكومية نحو احتلال غزة.

في ساعات الصباح تحولت التظاهرات إلى مواجهات حقيقية، إذ امتدت النيران إلى إحدى المركبات في حي سكني، ما أثار إدانات واسعة من السياسيين الإسرائيليين الذين وصفوا المشاركين بـ "المجرمين".

وزير التعليم يوآف كيش كتب "من يحرقون مركبات المدنيين لا يخدمون عودة المختطفين، بل يسعون لنشر الفوضى"..

فيما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن هذه الحرائق قرب منزل نتنياهو مدعومة من مستشارة قضائية تسعى لإشعال الدولة.

هذه المظاهر لم تعد مجرد صرخة احتجاج بل أصبحت مواجهة مشتعلة بين غضب الشارع ومؤسسات الدولة في لحظة حرجة تخيم فيها المخاوف على مستقبل المنطقة واستقرار إسرائيل.