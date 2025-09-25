ماذا بعد إعلان خطة ترامب لـ"اليوم التالي" في غزة؟ (فيديو إرم)

خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مغلق مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فما تفاصيل هذه الخطة المكونة من 21 بندًا؟

وفق موقع "أكسيوس"، فإن الخطة التي حظيت بردود فعل إيجابية من القادة الذين حضروا الاجتماع مع ترامب ترتكز على مجموعة مبادئ وهي إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل قطاع غزة كما تركز على إنشاء آلية حكم لغزة دون حركة حماس بمشاركة قوة أمنية تضم فلسطينيين بالإضافة إلى عناصر أمن من دول عربية وإسلامية.

أخبار ذات علاقة قبيل زيارته واشنطن.. نتنياهو تحت ضغط أجهزته الأمنية لوقف حرب غزة

ويضاف إلى ذلك ملف التمويل حيث "ستقوم بضع دول عربية وإسلامية بتوفير التمويل اللازم للإدارة الجديدة في قطاع غزة ولإعادة إعمار القطاع، مع مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية"، وهي مقترحات كانت عبارة عن مزيج من أفكار تمت مناقشتها على مدى الأشهر الستة الماضية، وتحديثًا لأفكار طورها صهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ..

إذًا هي خطة لِما بعد الحرب في غزة، شاركها ترامب مع الزعماء والقادة في الاجتماع الذي دق فيه ناقوس الخطر حول أن إسرائيل تصبح أكثر عزلة على المستوى الدولي في كل يوم تستمر فيه الحرب ...