اختبار لـ"صبر إسرائيل".. تحرك إيراني في لبنان من بوابة الحرس الثوري (فيديو إرم)

تحركات إيرانية جديدة في لبنان أثارت الكثير من التساؤلات حول تصعيد محتمل، فما الذي يحدث؟ وكيف يتم تحريك عناصر الحرس الثوري الإيراني بين طهران وبيروت؟

أفادت مصادر أمنية بوصول نحو 40 خبيرًا وفنيًا من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان أخيرًا، عبر الجو والبر، وفي الوقت ذاته، أصدرت طهران أوامر لعدد من الخبراء والفنيين الذين كانوا في لبنان بالانسحاب فورًا والعودة إلى إيران.

وفق محللين، تعد هذه التحركات جزءًا من استعدادات طهران لمواكبة التطورات المتسارعة على الجبهة الجنوبية، حيث تتزايد المخاوف من ضغوط إسرائيلية على ميليشيا "حزب الله"، وحملات دولية تطالب بنزع سلاحه.

ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الخبراء الإيرانيين في لبنان إذا تصاعدت الأزمة وازدادت الضغوط على الحزب، مما يضع إسرائيل أمام اختبار جديد لصبرها إزاء الأنشطة الإيرانية في المنطقة.

مصادر لبنانية مطلعة أكدت أن بعض عناصر الحرس الثوري، الذين كانوا يعملون على تحديث ترسانة حزب الله العسكرية في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تلقوا أوامر بالعودة إلى طهران حتى لا يكونوا فريسة للاستهداف الإسرائيلي من خلال قيامهم بمهام أو عبر تحركات ميدانية لهم.

لكن ذلك، وفق المصادر، لم يمنع طهران من مواصلة تطوير شبكة دعمها لحزب الله عبر عناصر جدد، إذ يبدو أن الهدف الرئيس من هذه التحركات هو سد الفراغ الذي خلّفه اغتيال بعض القادة العسكريين من الحزب على يد إسرائيل.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس للغاية، إذ يحاول لبنان الحفاظ على استقرار داخلي في مواجهة الضغوطات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب التقلبات السياسية المحلية والإقليمية. وبالنظر إلى الدور الإيراني الكبير في دعم حزب الله، تصبح مهمة نزع السلاح أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع التحركات الإيرانية الأخيرة في لبنان.