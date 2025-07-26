بعد وصية أحمد عامر.. بوسي: كل شخص أدرى بحاله وأحواله (فيديو إرم)

عبرت المغنية المصرية بوسي عن سعادتها البالغة بتقديمها أغنيتين دعائيتين لفيلمي "أحمد وأحمد" و"الشاطر".

وتعاونت بوسي مع المغربي سعد لمجرد في أغنية "الشاطر" ومع اللبنانية هيفاء وهبي في "أحمد وأحمد".

وقالت بوسي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن فكرة التعاون في ثنائية غنائية مع الفنان سعد لمجرد، كان يتم الترتيب لها قبل مدة طويلة، لافتة أن الصدفة حققت لهما ذلك، في تقديم أغنية "الشقاوة" الدعائية للفيلم السينمائي الجديد "الشاطر".

وأشارت إلى أن تنفيذ الثنائية الغنائية مع سعد لمجرد لم يستغرق وقتًا على الإطلاق، لافتة إلى تنفيذها بسرعة متناهية، بالاستماع إلى الأغنية في اليوم الأول، وتسجيلها في اليوم التالي حتى تم الانتهاء منها في غضون أيام قليلة، وفق تعبيرها.

رحلة مليئة بالمعاناة والشقاء

في سياق منفصل، سألناها عن رحلتها الحياتية المليئة بالمعاناة والشقاء وصولًا إلى الشهرة والنجومية؟ قالت بوسي: "شرف كبير بالنسبة لي أن يُنظر إلى قصة حياتي على أنها ملهمة، لا زلت في بداية مسيرتي الفنية، ولم أفعل شيء يستدعي ذلك بالنسبة لمسيرات فنانات أخريات مُلهمات".

وترى بوسي أن قصة حياتها تصلح للطرح في مسلسل درامي، بالإيماء إلى مرورها بالمعاناة والشقاء في حياتها الواقعية قبل الشهرة والنجومية، على حد تعبيرها.

وصية أحمد عامر وحُكم الغناء

وعلقت بوسي على حالة الجدل الذي ضج بها الرأي العام المصري مؤخرًا، عقب وفاة المغني الشعبي أحمد عامر، بعدما تصدرت وصيته بحذف جميع أغنياته بعد وفاته، أحاديث ونقاشات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تخللتها موجة واسعة من التساؤلات عن كون الفن حلال أم حرام؟

وردّت قائلة: "لا زلت أقول أن كل شخص أدرى بحاله وأحواله، وعلى دراية بما يريده من وراء عمله، لا يجوز الحكم على الراحل أحمد عامر، لإننا لا نعلم شيء عن نيته".

بسؤال ختامي عن رأيها في حُكم الغناء بين الحلال والحرام؟ أجابت بوسي بعفوية: "لا أعلم، حينما يتوفاني الله وأكون في مكان أحمد عامر، وقتها سأعرف ذلك، نحن لا نعلم ما في الغيب".