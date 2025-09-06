خشب يسند جسرًا في مصر.. الصورة الكاملة تكشف الصدمة



تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها تُظهر دعامات خشبية تُسند أحد الجسور في مصر، مرفقة بتعليقات ساخرة تربط بين تاريخ بناء الأهرامات وما وصفوه بـ"سوء حال البنية التحتية الحالية".

غير أن الادعاء مضلّل؛ فقد أظهر التحقق أن الصورة لا علاقة لها بمصر، بل تعود إلى "جسر الأحرار" في مدينة الكوت بمحافظة واسط العراقية.

الصورة نُشرت على منصتي "تيك توك" و"فيسبوك" بتاريخ 24 أغسطس 2025. كما ظهرت في مقطع فيديو على حساب منصة "منارة واسط" العراقية، يُظهر الموقع نفسه والدعامات الخشبية.

ولم يرصد أي مصدر رسمي أو إعلامي موثوق وجود هذه الحالة في مصر، ما ينفي صحة المزاعم المتداولة.

تُظهر هذه الواقعة مدى سرعة انتشار المعلومات الخاطئة على الإنترنت، وأهمية التحقق قبل إعادة النشر.

الخلاصة: الصورة ليست من مصر والمعلومة المتداولة غير صحيحة.