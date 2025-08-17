روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

روبوت صيني يُنجب أطفالاً
فيديو

روبوتات صينية تُنجب أطفالاً.. هل انتهى عصر الحمل البشري؟

توفيق الناصري
توفيق الناصري
17 أغسطس 2025، 2:21 م

روبوت يحمل ويلد كإنسان.. الصين تقترب من تحويل الخيال العلمي إلى واقع يُربك العلم والأخلاق معًا.

فقد أعلنت شركة "كايوا تكنولوجي" تطوير روبوت بشري مزوّد برحم صناعي، قادر على محاكاة تجربة الحمل والولادة من الإخصاب وحتى الوضع.

من المتوقع إطلاق النموذج الأولي العام المقبل بسعر يقارب 100 ألف يوان (14 ألف دولار). المشروع يُعد خطوة ثورية في ظل ارتفاع معدلات العقم في الصين، ويُنظر إليه كحل بديل للأسر التي فشلت معها العلاجات التقليدية.

لكن وسط الحماس العلمي، اندلع جدل أخلاقي واسع، خاصة بشأن تأثير التقنية في دور المرأة والعلاقة العاطفية بين الأم والجنين.

وبينما يصفه مؤيدوه بأنه إنجاز غير مسبوق، يرى منتقدون أنه تحدٍ خطير للقيم الإنسانية والاجتماعية.

