14 حكومة في 16 عاما.. كان يضرب فيها المثل كبلاد مستقرة هادئة وباتت اليوم الدولة الأقل استقرارا في العالم.. إنها نيبال"بطلة العالم" في عدم الاستقرار السياسي.

صحيفة "لوموند" الفرنسية سلطت الضوء في تقرير لها على وضع نيبال السياسي، مشيرة إلى أن معدل الدوران المذهل في نيبال يفتح باب التساؤلات على ثقافة المعاملات السياسية في الجمهورية الصغيرة الواقعة في منطقة الهيمالايا؛ إذ يتزايد عدد السكان من الشباب المتعطلين عن العمل الذين يغادرون البلاد؛ الأمر الذي يضع نيبال في عالم من عدم الاستقرار السياسي بلا منازع.

في الخامس عشر من تموز أدى خادجا أولي اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد لنيبال وهو ما يمثل التغيير الرابع عشر في القيادة منذ عام 2008.

الأهمية الجيوسياسية التي تتمتع بها نيبال تغذي اهتمام العملاقين المجاورين الصين والهند اللذين يسعيان إلى استغلالها اقتصادياً وسياسياً.

في خضم حالة عدم الاستقرار هذه تواجه نيبال تحديات اقتصادية، ورغم أن الفقر انخفض من 25% من السكان في عام 2011 إلى 3.6% في عام 2023، وفقا للبنك الدولي، فإن هجرة الشباب الباحثين عن عمل في الخارج تسلط الضوء على الافتقار إلى فرص العمل المحلية في بلد يبلغ متوسط العمر فيه 23 عاما.