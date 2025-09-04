"وحش نووي" و"حمائم سلام".. ما رسائل الرئيس الصيني إلى ترامب؟ (فيديو إرم)

فوق أرض واحدة وكتفًا بكتف اجتمع أبرز خصوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عرض عسكري صيني بمناسبة الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.

العرض العسكري المشار إليه آنفًا حمل في تفاصيله صندوق رسائل متعدد الاتجاهات، ولعل للولايات المتحدة وقاطن البيت الأبيض أي ترامب "نصيب الأسد" منها.

فكيف جاءت هذه الرسائل وكيف غلفها الرئيس الصيني شي جين بينج بـ"شيفرة" ربما لا تحتاج إلى الكثير لفك رموزها؟؟

"الوحش النووي الصيني" أو DF-5 تصدر "أوراق الصين الرابحة" للردع الإستراتيجي.. صاروخ بالستي عابر للقارات ويصل مداه إلى أكثر من 13 ألف كيلو متر، أي أنه قادر على ضرب أهداف في الولايات المتحدة.

ويُعتقد أن النسخة المحدثة من ذلك الصاروخ قادرة على حمل ما يصل إلى 10 رؤوس حربية متعددة والنووية من ضمنها.

وعلى "شكل ثالوث نووي" قدمت الصين للمرة الأولى قواتها الإستراتيجية البرية والبحرية والجوية في حدث ضخم شارك في فعالياته "خصوم الصف الأول" لدونالد ترامب.

والحديث هنا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، فيما بدا أنها تحولات قد تُعيد رسم التوازنات العالمية، وتمهد لفضاء إستراتيجي بديل عن الهيمنة الغربية التقليدية.

ليست وحدها طبول الحرب من قُرعت في بكين.. بل كان في الختام سلام.. العرض الذي استمر 70 دقيقة بلغت ذروته الرمزية بإطلاق 80 ألف حمامة سلام وبالونات ملونة، أمر تم تفسيره بأن أبواب الصين مُشرعة أيضًا أمام خيارات غير الحرب والصدمات.

مراقبون يرون أن الرئيس الصيني شي يسعى لتثبيت بلاده كقوة عالمية مركزية، ولمراجعة النظام الدولي بما يتماشى مع رؤيته وتوجهاته. وأنه أي شي جين بينج "يرى في حضور قادة آخرين هذا العرض، دليلًا على تقدمه نحو تحقيق أهدافه وهو ما يعني إعادة تشكيل التوازنات..

وهنا يبقى السؤال هل ستتمكن الصين من سحب بساط القوة من الولايات المتحدة وهل الـ"وحش نووي" أو "حمائم سلام" ستفرض نفسها على المعادلة بين القوتين العظميين.؟؟