"من عائلة النبوة" و"أقوى من حماس".. تصريحات نارية لوالد الشرع (فيديو إرم)

أثار حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، ضجة كبيرة بتصريحاته الأخيرة حول نسب عائلته ومعركة حلب..

في مقابلة على شاشة "تلفزيون العربي"، أكد حسين أن عائلته تعود لأشراف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قائلًا: "نحن من عائلة النبوة".

كما تحدث عن مسار الأحداث العسكرية، مشيرًا إلى نصيحته لابنه أحمد بعدم التورط في معركة حلب، خاصة في ظل الهجمات المكثفة من القوات الروسية والإيرانية ونظام الأسد.

وأضاف أنه استفسر من ابنه عن قوة المعركة قائلاً: "أأنتم أقوى من حماس؟"، ليجيب أحمد: "نحن أقوى من حماس وحزب الله".

أعرب حسين الشرع عن دهشته حين علم في اليوم التالي بخبر تحرير ريف حلب الغربي..