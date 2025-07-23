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جماجم
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عظام غامضة تستنفر السلطات المغربية.. ما القصة؟ (فيديو إرم)

غدير غفر
غدير غفر
23 يوليو 2025، 7:54 ص

في مدينة واد أمليل بإقليم تازة المغربي انتشر فيديو مثير على "فيسبوك" يظهر فيه شخص يدّعي العثور على جماجم وبقايا عظام حيوانية غامضة داخل مطرح نفايات عشوائي.. هذا الفيديو أثار ضجة كبيرة بين السكان وأصحاب المطاعم المشهورة بالمشويات الذين لم يترددوا في المطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة هذه العظام.

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وبحسب تقارير إعلامية تدخلت سرية الدرك الملكي بسرعة وانتقلت المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى مكان الحادث حيث أكدت رسمياً أن العظام تعود لأبقار ذُبحت بطريقة قانونية وأنها بقايا طبيعية لأنشطة الجزارة في المدينة.

لكن رغم هذا استمر الغموض والقلق بين السكان ما دفع السلطات المحلية إلى إصدار تعليمات بدفن المخلفات فوراً لمنع استقطاب الكلاب الضالة والحفاظ على البيئة وصحة الناس.

و في خطوة حاسمة تم توقيف صاحب الفيديو للتحقيق معه قانونياً بتهمة نشر معلومات قد تضر بسمعة المدينة وأنشطتها التجارية.

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