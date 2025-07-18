استقل "تاكسي".. سيارة رئيس إيران ضحية بنزين "مغشوش" (فيديو إرم)

خلال رحلة غير رسمية إلى مسقط رأسه في مدينة تبريز، تعطّل موكب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بسبب وقود "مغشوش بالماء"..

المفاجأة كانت في تصرف بزشكيان الذي لم يلجأ إلى أي تدابير رسمية أو حلول فورية بل قرر استكمال رحلته بسيارة أجرة "تاكسي" حيث أثار الموقف جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعدما نفت الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية الرواية المتداولة والتي نقلها مصطفى مولوي، المفتش الخاص للرئيس قائلة إن أكثر من 100 سيارة تم تزويدها بالوقود من المحطة نفسها في ذلك اليوم دون تسجيل أي شكاوى مشابهة مؤكدة أن المحطة لم تسجل أي مخالفات خلال السنوات العشر الماضية.

في المقابل شكك المتحدث باسم نقابة أصحاب محطات الوقود في صحة الحادث، معتبراً أن ما حدث قد يكون ناتجًا عن "خلل فني أو أمني"، مشيراً إلى أن الرواية قد تكون غير دقيقة..