امرأة بلا حجاب وأطفال يرقصون.. مشهد يحرج النظام الإيراني ويفجر الجدل

أثار مقطع فيديو لأطفال وفتيات يرقصون إلى جانب امرأة بدون حجاب بمدينة ملاهي في إيران غضب السلطات، على خشبة مسرح في مدينة ملاهي "باغ جنات" الجديدة بمدينة شيراز الإيرانية.

أخبار ذات علاقة السلطات الإيرانية تمنع مخرجة سويدية من مغادرة البلاد

كانت المرأة التي تقود مجموعة الأطفال قد تركت شعرها الأشقر مكشوفا، مما أدى إلى رد فعل قاس من السلطات الإيرانية التي وصفت الحادث بأنه "انتهاك" للأنظمة الثقافية.

أخبار ذات علاقة السلطات الإيرانية تحارب المحال التجارية بالحجاب

أعرب سكان شيراز ومسؤولون عن قلقهم إزاء الحادث، حيث زعمت تقارير في وسائل الإعلام المحلية أن المرأة الإيرانية كانت ترقص بشكل غير لائق ليلة "المولد النبوي"، كما انتقدت إدارة تنسيق السياحة والحج في محافظة فارس الحدث، مشيرة إلى أن المنظمين لم يحصلوا على التصاريح اللازمة لاستضافة العرض، وسط تحذيرات حكومية شديدة بإغلاق مدينة الملاهي التي افتُتحت مؤخرا، إذا ما تكررت مثل هذه الاحتفالات والعروض.