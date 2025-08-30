لا تجارب على شعوبنا.. مشروع غيتس يسقط في بوركينا فاسو (فيديو إرم)

إبراهيم تراوري يتحدى بيل غيتس: لا لبعوضكم المعدّل على أرض بوركينا فاسو.

في تحدٍّ صريح لنفوذ المبادرات الغربية، أوقف رئيس بوركينا فاسو مشروع "تارجت مالاريا" المدعوم من الملياردير بيل غيتس، والذي يعتمد على بعوض معدل وراثيًا لمكافحة الملاريا. جاء القرار ليضع حدًا لأنشطة المشروع داخل البلاد، مع أمر بتدمير جميع العينات وفق بروتوكول صارم.

ورغم حصول المشروع على الموافقات الرسمية منذ 2019، أثار قلقًا واسعًا بين النشطاء الذين اعتبروا التقنية المقترحة خطرة وغير مضمونة النتائج، ورفضوا ما وصفوه بـ"الاستعمار العلمي".

السلطات أكدت أن الحلول القادمة يجب أن تكون محلية وآمنة، بعيدًا عن التجارب الجينية المثيرة للجدل. القرار يعكس رؤية الحكومة العسكرية لتعزيز السيادة ومواجهة التأثير الأجنبي في السياسات الصحية الوطنية.