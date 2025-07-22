مناورة بطولية في السماء تنقذ مئات الركاب من الاصطدام بقاذفة أمريكية

شهدت سماء ولاية داكوتا الشمالية الأمريكية لحظات متوترة للغاية.. حين اضطر طيار طائرة ركاب من طراز "دلتا كونكشن" إلى تنفيذ مناورة جوية حادة لتفادي اصطدام محتمل مع قاذفة "بي-52" تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل فإن الرحلة التي انطلقت من مطار "مينيابوليس-سانت بول" باتجاه مطار "مينوت" تحولت إلى تجربة لا تُنسى للركاب بعد اقتراب الطائرتين بشكل خطير في الجو.

وسط هدوء غريب داخل الطائرة ارتفعت ضربات قلوب الركاب مع كل انعطاف مفاجئ وأسلوب الطيار الهادئ في شرح الموقف عبر نظام الاتصال الداخلي مع اعتذاره قائلاً "سأشرح كل شيء عند الهبوط بسلام".

وبفضل ردة فعل الطيار السريعة وتحكمه المحترف تمكنت الطائرة من تغيير مسارها بأمان خلف القاذفة وهبطت بسلام في مينوت وسط تصفيق الركاب الذين شهدوا بأعينهم لحظة التوتر تلك.. من جهتها شركة "سكاي ويست" أكدت أن الرحلة رقم 3788 انتهت بأمان لتبقى هذه القصة درساً في الحرفية والتأهب وسط السماء.