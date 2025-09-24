أيادٍ متشابكة تثير الغضب.. تمثال يجمع ترامب بإبستين (فيديو)

يدًا بيد مع المدان بجرائم جنسية وصاحب أكثر القضايا جدلًا في أمريكا. تمثال برونزي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجيفري إبستين فما قصته؟

فوجئ المارة بتمثال برونزي يحمل عنوان "أفضل صديقين للأبد"، نُصب في الناشيونال مول قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، في لقطة تعيد فتح ملف صداقة ترامب وإبستين القديمة التي أُعيد تسليط الضوء عليها مؤخرًا بعد مطالبات دعت إلى الإفراج الكامل عن الملفات المتعلقة بإبستين.. وكذلك بعد نشر وول ستريت جورنال مقالًا جاء فيه أن ترامب أعطى إبستين رسمًا لامرأة عارية كجزء من هدية عيد ميلاده الخمسين في عام 2003... إذ يعد هذا العمل الفني الأحدث في سلسلة من المنحوتات ذات الصبغة السياسية الناقدة للرئيس والتي نصبت في واشنطن وأماكن أخرى من قبل مجموعة مجهولة.

البيت الأبيض قرر الرد بأسلوب ساخر حيث قالت المتحدثة أبيجيل جاكسون: "لليبراليين حرية تبديد أموالهم كما يرونها مناسبة، لكن ليس جديدًا أن إبستين كان يعرف دونالد ترامب، لأن دونالد ترامب طرده من ناديه لكونه مريبًا".