إصراره انتصر.. العروس تقول نعم بعد 43 طلبا خلال 7 سنوات (فيديو)

في قصة حب لا تشبه سواها.. خطف البريطاني لوك وينتريب (36 عاماً) قلوب الملايين بإصراره العجيب بعدما نجح أخيراً في إقناع حبيبته سارة (38 عاماً) بالزواج منه بعد 42 رفضاً متتالياً..

القصة التي روتها صحيفة نيويورك بوست بدأت عام 2018 بعد 6 أشهر فقط من المواعدة لم تكن سهلة؛ فسارة الخارجة من علاقة سابقة مع ثلاث بنات لم تكن مستعدة للالتزام مجدداً رغم حبها الواضح للوك.

لكن الرجل لم ييأس واستمر في التقدم بعروض زواج مبهرة على مدار السنوات السبع من استئجار قصر في براغ إلى تنظيم عشاءات رومانسية على ضوء الشموع وركوب الخيل على شواطئ جامايكا.. واصل محاولاته بلا كلل حتى وصل إلى المحاولة رقم 43 هذه المرة اختار منطقة غرينتش رمز الدقة في التوقيت ليطلب يدها من جديد وهنا ابتسمت سارة وقالت: "في النهاية فاز بقلبي"

الزواج تم في مايو الماضي وقصتهما اجتاحت مواقع التواصل حيث وُصف لوك بأنه "أسطورة الصبر" وقصتهما بأنها درسٌ في الإخلاص والتمسّك بالحب مهما طال الانتظار.