"دُمرت حياتي".. تعليق هدير بعد "فضيحة" التسريب الجنسي (فيديو إرم)

خرجت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق عن صمتها للمرة الأولى، بعد أزمة تسريب مقاطع مرئية ذات طابع جنسي تجمعها بطليقها محمد أوتاكا، المحبوس على ذمة قضايا غسل أموال.

أخبار ذات علاقة قرار جديد من المحكمة بخصوص البلوغر هدير عبد الرازق

وفي بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، تحدثت هدير بصوتها، نافية أن تكون قد سربت الفيديوهات أو علمت بانتشارها مسبقًا، مؤكدة أنها كانت متزوجة رسميًا من أوتاكا وقت تسجيل تلك المقاطع.

وأضافت أنها فوجئت بالتسريبات كغيرها من المتابعين، مشددة على أنها لم تسعَ للربح أو الشهرة من خلالها، وأن حياتها "تدمرت بالكامل"، ولا يوجد من يعيلها اليوم.

أخبار ذات علاقة 15 فيديو جنسي قد تجر هدير عبد الرازق إلى السجن.. ما قصتها؟

تصريحات هدير أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، إذ انقسمت الآراء بين من اعتبرها ضحية انتهاك خصوصية، ومن انتقد توثيق العلاقة بالفيديو أصلًا.



وتُعد هذه التصريحات أول رد مباشر منها منذ تفجّر القضية، في ظل مطالبات قانونية بملاحقة المتسبب في التسريب ومحاسبته.