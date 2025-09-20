"دُمرت حياتي".. تعليق هدير بعد "فضيحة" التسريب الجنسي (فيديو إرم)

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

خرجت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق عن صمتها للمرة الأولى، بعد أزمة تسريب مقاطع مرئية ذات طابع جنسي تجمعها بطليقها محمد أوتاكا، المحبوس على ذمة قضايا غسل أموال.

وفي بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، تحدثت هدير بصوتها، نافية أن تكون قد سربت الفيديوهات أو علمت بانتشارها مسبقًا، مؤكدة أنها كانت متزوجة رسميًا من أوتاكا وقت تسجيل تلك المقاطع.

وأضافت أنها فوجئت بالتسريبات كغيرها من المتابعين، مشددة على أنها لم تسعَ للربح أو الشهرة من خلالها، وأن حياتها "تدمرت بالكامل"، ولا يوجد من يعيلها اليوم.

 تصريحات هدير أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، إذ انقسمت الآراء بين من اعتبرها ضحية انتهاك خصوصية، ومن انتقد توثيق العلاقة بالفيديو أصلًا.


وتُعد هذه التصريحات أول رد مباشر منها منذ تفجّر القضية، في ظل مطالبات قانونية بملاحقة المتسبب في التسريب ومحاسبته.

