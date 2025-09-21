حفرة غامضة تكشف لغزاً داخل مكتب حكومي في مصر (فيديو إرم)

فضيحة غامضة تهز محافظة قنا بصعيد مصر بعد اكتشاف حفرة وسرداب سري أسفل أحد المباني الحكومية..

النيابة الإدارية أعلنت عن فتح تحقيق عاجل عقب العثور على ممر خفي داخل مكتب صحة دشنا يشتبه في أنه كان يُستخدم للتنقيب عن الآثار..

البداية كانت مع لجنة تفتيش تابعة لمديرية الصحة خلال جولة روتينية حين صُدمت بوجود أعمال حفر غريبة داخل المكتب.

المعاينة الميدانية كشفت عن مشهد مثير.. حفرة بعمق خمسة أمتار وسرداب يمتد ستة أمتار مجهزة بسلم خشبي وأدوات حفر ومخبأة خلف باب جانبي يطل على حديقة المبنى..

المشهد أثار تساؤلات واسعة كيف تمكّن مجهولون من تنفيذ كل ذلك داخل مؤسسة حكومية يُفترض أنها تحت رقابة صارمة؟

النيابة استدعت المسؤولين المعنيين وطلبت تقريرًا فنيًّا عاجلًا وسط تكهنات بأن الواقعة قد تكشف عن شبكة أكبر تعمل في قلب مؤسسات الدولة..

وبينما التحقيقات ما زالت جارية، فإن اللغز يزداد تعقيدًا.