مئات القتلى والمفقودين.. فيضانات مرعبة تضرب باكستان (فيديو)

المشهد في باكستان أبلغ من أي كلام فبعض المناطق أصبحت منكوبة..

عداد الموت لا يتوقف هناك منهم من لقى حتفه جراء انهيار المنازل أو تعرض لصعق كهربائي أو صاعقة رعدية خلال أربعة أيام ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 341 شخصًا فيما لا تزال جهود البحث مستمرة للعثور على مفقودين..

ومنذ أواخر يونيو ارتفع عدد القتلى في باكستان إلى أكثر من 680 شخصا بسبب السيول والفيضانات وسُجّل مقتل 320 شخصًا على الأقل في إقليم خيبر بختونخوا وحده و 200 شخص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين..

وبحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فإن حوالي 1000 شخص أصيبوا بالفيضانات..

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عبّر في تصريحات عن حزنه العميق إزاء الخسائر وحثّ السلطات على تسريع جهود الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة..