"غور الأردن على خط النار".. هل تتحرك إسرائيل نحو ضم كامل؟

إسرائيل.. من جديد على حافة قرار مصيري.. صحيفة "يسرائيل هيوم" تكشف عن خطة تسعى حكومة نتنياهو لدفعها قدما.. سيادة جزئية على الضفة الغربية، تبدأ من قلبها الاستراتيجي غور الأردن.

الخطة يقودها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الرجل الذي يعرف جيدا كيف يقرأ المزاج الأمريكي، فبينما يطالب بعض وزراء نتنياهو بضم كامل للضفة، يرى ديرمر أن الاكتفاء بضم الغور والمستوطنات الكبرى قد يحقق المعادلة الصعبة.. اعتراف أمريكي صريح وتفادٍ لانفجار كامل مع أوروبا.. لكن لماذا غور الأردن بالضبط؟

المنطقة تمثل نحو 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وهي خط الدفاع الشرقي لإسرائيل، وسيطرتها عليها تعني خنق أي حلم بدولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

اللافت أن نتنياهو، رغم ضغوط تياره اليميني، يبدو مقتنعا بأن السيادة الجزئية أكثر واقعية.. خطة يمكن تسويقها كإنجاز استراتيجي داخلي، وفي الوقت نفسه ضمان غطاء دولي من واشنطن، خاصة في ظل إدارة ترامب، ومع ذلك، لا يخلو الأمر من المخاطر.

أي خطوة كهذه قد تفجّر مواجهة سياسية مع أوروبا، وتعيد إشعال الساحة الفلسطينية، بينما في الداخل الإسرائيلي، تزداد الأصوات التي ترى أن الاكتفاء بجزء من الضفة قد يكون مجرد نصف نصر.

هكذا يجد نتنياهو نفسه بين يمين يطالبه بالمزيد، وعالم يحذره من التهور، فهل تكون السيادة الجزئية مجرد خطوة أولى نحو ضم كامل؟ أم أنها الحد الأقصى الممكن في معادلة معقدة تحكمها واشنطن وبروكسل؟ والسؤال الأهم هل هو قرار استراتيجي طويل الأمد أم مجرد مناورة سياسية جديدة من نتنياهو للبقاء في الحكم؟