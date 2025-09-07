واشنطن تنفجر غضباً بوجه ترامب رفضاً لنشر "الحرس الوطني" (فيديو إرم)

شهدت العاصمة واشنطن مظاهرة ضخمة، يوم السبت، شارك فيها الآلاف احتجاجاً على نشر قوات "الحرس الوطني"، الذي تم بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

ونظمت مجموعات يسارية المسيرة، مطالبةً بإنهاء استخدام "الحرس الوطني" لمكافحة الجريمة، ورفضًا لما أسموه "استيلاء ترامب على السلطة الفيدرالية".

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل ترامب فورًا، وتدعو إلى "تحرير واشنطن" و"مقاومة الطغيان"، معبّرين عن غضبهم من الوجود العسكري في مدينتهم.

تحت شعار "كلنا واشنطن"، توجهت الحشود نحو البيت الأبيض، بهدف إيصال رسالة واضحة للإدارة الأمريكية بضرورة سحب القوات من العاصمة.

وكان ترامب قد نشر "الحرس الوطني" الشهر الماضي لفرض القانون والنظام، ووضع شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية، وهي خطوة اعتبرها المنتقدون تجاوزًا خطيرًا للسلطة.