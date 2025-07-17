ميسي برشلونة.. لامين يامال يحمل إرث الرقم 10 (فيديو إرم)

أعلن نادي برشلونة رسميًا منح القميص رقم 10 في النادي لنجمه الشاب الواعد يامال، ليكون بذلك أول لاعب منذ رحيل ليونيل ميسي يرتدي الرقم بشكل دائم، بعد فترة حمله فيها أنسو فاتي بشكل مؤقت.

ويأتي القرار تكريمًا لتألق يامال المبكر، إذ أثبت نفسه خلال الموسم الماضي كلاعب حاسم رغم سنه الصغيرة "18 عامًا"، حيث ساهم بشكل فعال في مباريات كبرى محليًا وأوروبيًا، ما دفع المدرب هانز فليك والإدارة لمنحه الثقة المطلقة.

الرقم 10 يُعد إرثًا ثقيلًا في برشلونة، ارتداه أساطير مثل روماريو، وريفالدو، ورونالدينيو، وميسي، ما يضع يامال أمام مسؤولية كبيرة.