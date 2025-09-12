بين تردد القادة وقلق القيادة.. هل تتحول "جدعون 2" إلى حرب بلا نهاية؟ (فيديو إرم)

مئات ناقلات الجند المدرعة والدبابات والجرافات..

هذا ما يقرر الجيش الإسرائيلي نشره في حقول القمح شمال محيط غزة استعداداً لبدء المرحلة البرية من عملية "جدعون 2" في مدينة غزة.

وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت سيتم نشر تلك المدرعات والآليات باتجاه عسقلان ومن المقرر بعدها أن تتقدم أولى المركبات المدرعة التابعة للفرقتين 98 و162، وتعبر نقاط المراقبة الأمنية الجديدة التي أقامها جيش الدفاع الإسرائيلي على جانب غزة من الحدود، وتغرس وتدًا في "رأس السهم - معاقل حماس" هكذا تقول الصحيفة التي تشير أيضاً إلى أنه من المفترض أن تستغرق هذه المرحلة وقتًا قصيرًا..

لكن خلف الستار لا يبدو أن معالم المعركة واضحة، فبحسب الصحيفة فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يحذر من فخاخ حماس في الأزقة والأنفاق، كما أنه لا يخفي شعوره بالقلق بسبب أمرين، الأول هو مصير المحتجزين لدى حماس في قلب المدينة، والثاني يتعلق بارتباك القيادة السياسية وترددها في اتخاذ قرار طويل الأمد حيث تقول الصحيفة، إن هذه المناورة ستنتهي كما انتهت المناورة السابقة في المدينة، وستتآكل إنجازات الجنود يوماً بعد يوم، وستستعيد حماس قوتها ما لم تكن القيادة السياسية واضحة في قرارها حول ما يريدون فعله في غزة..

الخيارات المطروحة أمام الجيش كما تسردها الصحيفة كلها محفوفة بالمخاطر وهي إما حكومة عسكرية بديلة لحكم حماس، أو سلطة فلسطينية بتفويض أمريكي أو حتى إعادة احتلال غزة بالكامل ولكن كل خيار مما سبق يحتاج شهوراً طويلة من التخطيط ويثير جدلاً سياسياً داخلياً وخارجياً؛ إذ يبدو أن "جدعون 2" ستكون فصلاً جديداً من معركة طويلة لا أحد يعرف كيف وأين نهايتها..