إعلام عبري: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه أسدود جنوبي إسرائيل

logo
مقتل شخصين بإطلاق نار في ولاية آيداهو الأمريكية
فيديو

رعب مسلح.. إطلاق نار "دموي" يهز نادياً راقياً في أمريكا (فيديو إرم)

توفيق الناصري
توفيق الناصري

أعلنت السلطات الأمريكية عن وقوع حادث إطلاق نار داخل نادٍ ريفي في مدينة ناشوا بولاية نيو هامبشاير مساء السبت، أسفر عن مقتل شخص بالغ وإصابة عدد من الأشخاص.

وأوضح المدعي العام جون فورميلا ورئيس شرطة ناشوا كيفن رورك أن المشتبه به، وهو رجل بالغ، تم اعتقاله في موقع الحادث، نافيا وجود أكثر من مسلح خلافاً لتقارير أولية غير دقيقة.

أخبار ذات علاقة

كارلا جيريك التي تقود حركة "خروج نيو هامبشير"

"خروج نيو هامبشير".. حركة أمريكية تسعى للانفصال عن "حكومة واشنطن"

وقع الحادث في نادي "سكاي ميدو" الريفي، حيث هرعت فرق الطوارئ إلى المكان بكثافة، كما أظهرت لقطات جوية بثتها محطة "WMUR" المحلية.

وأكدت الشرطة أنه لا يوجد أي تهديد مستمر للسكان، في حين لم تُكشف تفاصيل عن حالة المصابين حتى الآن.

تقع مدينة ناشوا على بُعد نحو 70 كيلومتراً شمال غرب مدينة بوسطن، بالقرب من حدود ولاية ماساتشوستس، ويجري حالياً التحقيق لمعرفة دوافع الحادث والملابسات المحيطة به.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC