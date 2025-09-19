إسطنبول.. خلاف مروري يتحول إلى محاولة قتل أمام الكاميرات

حادث صادم هزّ إسطنبول.. خلاف مروري عابر تحوّل في ثوانٍ إلى مشهد مأساوي كاد أن يودي بحياة رجل.

الواقعة بدأت حين أوقف سائق سيارته بعنف أمام مركبة أخرى، وترجّل منها غاضبًا باتجاه السائق الثاني. لحظة توتر واحدة، كانت كافية لتخرج الأمور عن السيطرة.

السائق الآخر، في حالة ذعر، ضغط على دواسة الوقود، فصدم الرجل وسحبه لأمتار تحت السيارة.

المشهد وثّقته كاميرا سيارة عابرة: لحظات رعب حقيقية، يظهر فيها السائق المطروح أرضًا، وزوجته المذعورة تركض حاملة طفلها، بينما يحاول المارة التدخل.

الشرطة والإسعاف وصلوا بسرعة، ونُقل المصاب إلى المستشفى بحالة حرجة، فيما تم توقيف السائق المتسبب.

المقطع انتشر كالنار في الهشيم، وترك صدمة على وسائل التواصل، وسط مطالب بتشديد العقوبات على السلوك المتهور خلف المقود.