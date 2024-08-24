في مكان يوصف بأنه مستعمرة نظام قاس، حادثة تمرد مرعبة أقدم عليها مجموعة من السجناء في سجن فولغوغراد بروسيا وتحديدا في بلدة سوروفيكينو جنوبي غربي البلاد، حيث احتجزوا عددا من الرهائن الذين يعملون كموظفين في السجن، مع وابل من الصور التي تُظهر فظاعة التمرد حيث استلقى الرهائن أرضا بقوة السلاح، وقُتل عدد من حراس الأمن، بينهم شخصيات هامة كرئيس مصلحة السجون الفيدرالية في المنطقة، العقيد أندريه ديفياتوف.

السجن الذي يتسع لنحو 1241 فرداً، ويسمى سجن "آي كي-19″، يُعرف بقواعده الصارمة، ما يعني بأن عملية كهذه لا يمكن أن تحصل دون تخطيط واسع، وهو الأمر الذي نفذه السجناء مستغلين جلسة للجنة التأديبية، تحولت بعدها لفيلم رعب حقيقي، حيث كشف موقع ماش الاخباري الروسي أن المتمردين من طاجكستان وأوزبكستان، وهم متهمون بالإرهاب ومحاولة تهريب المخدرات، بينما يحمل واحدا آخر منهم علم "داعــش"، ويقول الموقع إن الأخير دفع رشوة مقابل الحصول على سكاكين من أجل العملية.

وبعد سباق مع الزمن استطاع الحرس الوطني الروسي من تحرير جميع الرهائن إثر قيام قناصة الوحدات الخاصة بتحييد أربعة سجناء كانوا يحتجزون الموظفين باستهدافهم بأربع طلقات دقيقة، كما أُعلن عن مقتل بعض الرهائن خلال العملية.