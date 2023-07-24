حقيقة موافقة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على تدريب الأهلي السعودي

نفى محمد غرابة مدير منتخب مصر ما تردد عن موافقة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري على تدريب الأهلي السعودي.

وكتب محمد غرابة عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "هذا خبر غير صحيح، لم يحدث أي تواصل سواء شفويا أو رسميا يخص التفاوض مع أحد الأندية السعودية حتى الآن، المدير الفني مستمر مع منتخب مصر".

وجاء تعليق محمد غرابة ردا على خبر في صحيفة "عكاظ" السعودية، ذكرت فيه أن الأهلي حصل على موافقة روي فيتوريا، شرط تكفل النادي بدفع كافة المستحقات المالية المترتبة على إلغاء عقده مع منتخب مصر.