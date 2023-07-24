حقيقة موافقة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على تدريب الأهلي السعودي
نفى محمد غرابة مدير منتخب مصر ما تردد عن موافقة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري على تدريب الأهلي السعودي.
وكتب محمد غرابة عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "هذا خبر غير صحيح، لم يحدث أي تواصل سواء شفويا أو رسميا يخص التفاوض مع أحد الأندية السعودية حتى الآن، المدير الفني مستمر مع منتخب مصر".
وجاء تعليق محمد غرابة ردا على خبر في صحيفة "عكاظ" السعودية، ذكرت فيه أن الأهلي حصل على موافقة روي فيتوريا، شرط تكفل النادي بدفع كافة المستحقات المالية المترتبة على إلغاء عقده مع منتخب مصر.
وتولى روي فيتوريا، البالغ من العمر 53 عاما، تدريب منتخب مصر في يوليو 2022، وسبق للمدرب البرتغالي العمل في الدوري السعودي من بوابة النصر.
وعمل فيتوريا مع النصر بين يناير 2019 وديسمبر 2020.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن فيتوريا أدار 7 مباريات لمنتخب مصر، وسبق أن قاد النصر في 86 مباراة، علما أنه قاد أندية بنفيكا وفيتوريا غيماريس وباكوس فيريرا في البرتغال، وسبارتاك موسكو الروسي.
ومع فيتوريا تأهل منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، وسيلعب مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون، وإثيوبيا وجيبوتي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.