حقيقة طلب "زيزو" السفر للخارج للتأهيل من إصابته

أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن دهشته من التقارير التي أشارت إلى تقديم أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق، طلبا للسفر إلى الخارج لإجراء عملية التأهيل للإصابة التي تعرض لها مؤخرا في مواجهة إنبي بالدوري المصري.

كان الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أعلن أن الفحوصات التي خضع لها زيزو والتي شملت "السونار" والرنين المغناطيسي أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وقال طبيب الإهلي إن اللاعب بدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي على أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للتدريبات والمباريات المقبلة.

وذكرت تقارير إخبارية أن "زيزو" قدم مقترحًا لمسؤولي النادي الأحمر بسفره للعلاج في قطر، بأكاديمية سبيتار للحاق بلقاء القمة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، والمقرر لها في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وشدد التقرير على أن أحد مسؤولي التأهيل المقربين من اللاعب اقترحوا عليه السفر إلى قطر بعد إصابته في العضلة الضامة بشد من الدرجة الثانية، موضحًا له أن الأكاديمية هناك ستؤهله في غضون أسبوع أو 10 أيام، في حين أنه سيحتاج لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع حال تأهيله في النادي.

وأشارت التقارير إلى أن طلب زيزو أشعل حالة من الغضب بين لاعبي الأهلي بسبب دراسة النادي للمقترح، خاصة أن الإدارة لم توافق سابقا على سفر أي لاعب لتأهيله من التعافي من إصابة عضلية.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، اليوم الأربعاء، إن زيزو لم يطلب السفر للخارج؛ للتأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء إنبي.

وأشار إلى أن ما تردد إعلاميا في هذا الشأن كلام عار تمامًا من الصحة، ولم يحدث لا من قريب أو بعيد.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا التي يتطلع الفريق للفوز فيها من أجل استعادة الانتصارات، وخاض الأهلي 5 مباريات في بطولة الدوري حتى الآن فاز في واحدة أمام فاركو بنتيجة 4_1 وخسر من بيراميدز بثنائية نظيفة، ثم تعادل في 3 مباريات أمام مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي، 2_2 وسلبياً و1_1 على التوالي.