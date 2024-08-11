تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من موقع حادث الدهس الذي تسبب فيه أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، في طريق الساحل الشمالي، خلال قضاء إجازته، وتسبب في وفاة أمين شرطة.

وصدر قرار بإحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة، بعدما صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

ويظهر في الفيديو زحام كبير على الطريق المؤدي للساحل الشمالي بسبب الحادث.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، برفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة، بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولم يكن أثناء الحادث من يتولى القيادة، وتم التحفظ على السيارة.

كما تم التحفظ على فتوح في قسم شرطة العلمين لحين عرضه على النيابة.

وأفادت تقارير صحفية بأنه تم إجراء تحاليل مخدرات للاعبي الزمالك، لكن النتائج جاءت سلبية.

ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية أي بيانات رسمية بشأن الحادث حتى الآن.

ويمثل فتوح قيمة كبيرة في تشكيلة الزمالك ومنتخب مصر في مركز الظهير الأيسر، ويُصنفه الكثيرون كأفضل لاعب محلي في مركزه خلال السنوات القليلة الماضية.