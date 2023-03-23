خطوة واحدة تفصل تاكيس جونياس عن تدريب الزمالك

وتم طرح أكثر من اسم على طاولة الإدارة، ولكن الأقرب هو اليوناني تاكيس جونياس، الذي له تجارب عديدة في الدوري المصري مع ناديي وادي دجلة وبيراميدز.

واشترط الزمالك على جونياس قبض راتبه بالجنيه المصري، خاصة وأن النادي يعاني من أزمة في العملة الصعبة وعدم توافر "سيولة دولارية".

ووافق وكيل المدرب اليوناني على شرط الزمالك، وبانتظار الحصول على موافقة رسمية من جونياس قبل وضع الرتوش النهائية على العقد المزمع توقيعه حال موافقة الطرفين على شروط بعضهما البعض.

وكشف المصدر أن مدة العقد بين تاكيس والزمالك ستكون حتى نهاية الموسم الجاري فقط، وفي حالة نجاحه في التتويج بالكأس والبطولة العربية، والحصول على المركز الثاني بالدوري المصري المؤهل لدوري أبطال أفريقيا، سيتم تجديد التعاقد معه.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بـ33 نقطة بعد 20 مباراة خاضها.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي يوم الأحد المقبل في ثمن نهائي كأس الرابطة المصرية.