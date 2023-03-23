خطوة واحدة تفصل تاكيس جونياس عن تدريب الزمالك
اقترب نادي الزمالك المصري من التعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.
وأعلن نادي الزمالك، أمس الأربعاء، رحيل مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل رسمي.
ويقود الزمالك حاليًا أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي في ظل استقالة أسامة نبيه، ورحيل فيريرا.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق، ما زال مصرًا على التعاقد مع مدرب أجنبي لأن الموسم لم ينتهِ بعد، وما زالت هناك بطولات كأس مصر والسوبر المصري والبطولة العربية.
وتم طرح أكثر من اسم على طاولة الإدارة، ولكن الأقرب هو اليوناني تاكيس جونياس، الذي له تجارب عديدة في الدوري المصري مع ناديي وادي دجلة وبيراميدز.
واشترط الزمالك على جونياس قبض راتبه بالجنيه المصري، خاصة وأن النادي يعاني من أزمة في العملة الصعبة وعدم توافر "سيولة دولارية".
ووافق وكيل المدرب اليوناني على شرط الزمالك، وبانتظار الحصول على موافقة رسمية من جونياس قبل وضع الرتوش النهائية على العقد المزمع توقيعه حال موافقة الطرفين على شروط بعضهما البعض.
وكشف المصدر أن مدة العقد بين تاكيس والزمالك ستكون حتى نهاية الموسم الجاري فقط، وفي حالة نجاحه في التتويج بالكأس والبطولة العربية، والحصول على المركز الثاني بالدوري المصري المؤهل لدوري أبطال أفريقيا، سيتم تجديد التعاقد معه.
ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بـ33 نقطة بعد 20 مباراة خاضها.
ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي يوم الأحد المقبل في ثمن نهائي كأس الرابطة المصرية.