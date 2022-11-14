صحف رياضية: مفتاح تعاقدات برشلونة.. وكريستيانو رونالدو يشعر بالخيانة

ركزت الصحيفة على حوارها مع الأخوين نيكو وإينياكي ويليامز لاعبي أتلتيك بلباو، اللذين سيمثلان منتخبين في نهائيات كأس العالم بقطر إسبانيا، وغانا وكتبت " تاريخ العالم ".
الصحيفة اهتمت بنتائج الدور الأول من كأس ملك إسبانيا وجائزة البرازيل للفورمولا وان وكتبت " سانز ثالثا وألونسو خامسا في جائزة أخرى للتاريخ في البرازيل ".
كما اهتمت ببداية رفائيل نادال في البطولة الختامية للاعبي التنس والخسارة أمام الأمريكي تيلور فريتز.
غلاف صحيفة ماركا اليوم الإثنين.
سبورت: ممفيس ديباي مفتاح تعاقدات برشونة
ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات الشتوية وكتبت "ممفيس ديباي مفتاح التعاقدات في يناير" و " الأولوية لظهير أيمن ".
الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا وبداية الاستعداد لنهائيات كأس العالم وكتبت "المنتخب الإسباني يبدأ نهائيات كأس العالم ".
كما اهتمت الصحيفة بنتائج لقاءات الدور الأول لكأس الملك وكتبت "قاديش وألميريا أول فريقين من الدرجة الأولى يتم إقصاؤهما".
غلاف صحيفة سبورت اليوم الإثنين.
موندو ديبورتيفو: فقط بايرن ميونخ يسبق برشلونة
ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات الشتوي لبرشلونة وكتبت " اجتماع من أجل سوق الانتقالات".
الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا الذي يبدأ استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر وكتبت "بداية العمل " وأيضا بكأس العالم وكتبت "فقط بايرن ميونخ بـ17 لاعبا يشارك في نهائيات كأس العالم يتقدم على برشلونة ب16 لاعبا".
كما اهتمت بنتائج الدور الأول لكأس ملك إسبانيا وكتبت "إقصاء قاديش وألميريا وستيواني ينقذ جيرونا".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الإثنين.
آس: إسبانيا تطمح لكل شيء في قطر
ركزت الصحيفة على حوارها مع فيرناندو هيرو الدولي الإسباني السابق ومدرب المنتخب الإسباني سابقًا وكتبت " فيرناندو هيرو: إسبانيا تطمح لكل شيء في قطر ".
الصحيفة اهتمت بجائزة البرازيل للفورمولا وان وكتبت "سانز ثالثا في جائزة البرازيل ".
كما اهتمت ببداية رافاييل نادال في البطولة الختامية للاعبي التنس وكتبت " نادال يخسر في البداية أمام فريتز ".
غلاف صحيفة آس اليوم الإثنين.
كريستيانو رونالدو: مانشستر يونايتد خانني
ركزت صحيفة ذا صن على حوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وكتبت "كريستيانو رونالدو: "مانشستر يونايتد خانني" و "كريستيانو رونالدو: ليس لدي أي احترام لتين هاغ"
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الإثنين.
لاغازيتا ديل سبورت: ميلان وإنتر ويوفنتوس تحذر نابولي
ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على لاتسيو 3-0 وفوز إنتر ميلان على أتلانتا 3-2 وفوز ميلان على فيورنتينا 2-1 في الدوري الإيطالي وكتبت "ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان يحذرون نابولي، لا لم ينته بعد".