صحف رياضية: مفتاح تعاقدات برشلونة.. وكريستيانو رونالدو يشعر بالخيانة

ركزت الصحيفة على حوارها مع الأخوين نيكو وإينياكي ويليامز لاعبي أتلتيك بلباو، اللذين سيمثلان منتخبين في نهائيات كأس العالم بقطر إسبانيا، وغانا وكتبت " تاريخ العالم ".

الصحيفة اهتمت بنتائج الدور الأول من كأس ملك إسبانيا وجائزة البرازيل للفورمولا وان وكتبت " سانز ثالثا وألونسو خامسا في جائزة أخرى للتاريخ في البرازيل ".

كما اهتمت ببداية رفائيل نادال في البطولة الختامية للاعبي التنس والخسارة أمام الأمريكي تيلور فريتز.