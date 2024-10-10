الأهلي المصري يعفو عن إمام عاشور

كشف مصدر داخل الأهلي المصري عن تفاصيل جلسة، عقدها محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق.

وأثار إمام عاشور الجدل خلال الفترة الماضية، بعد دخوله في مشاكل مع نبيل عماد "دونغا"، لاعب الزمالك، ثم وقوع مشادة مع زميله محمد مجدي "أفشة"، خلال مباراة كأس السوبر الأفريقي، التي أقيمت مؤخرًا على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية.

كما دخل اللاعب في مشادات مع جماهير الزمالك في مدرجات الملعب، ثم في تلاسن عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ ما دفع الأهلي إلى توقيع عقوبة مالية عليه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن محمد رمضان تحدث مع إمام عاشور، خلال الجلسة، وطلب منه ضرورة الانضباط في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن رمضان تراجع عن عقوبة إمام عاشور، بعد قص شعره والعودة لِما كان عليه سابقًا من الالتزام.

وكان محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، قرر توقيع عقوبة مالية بقيمة 200 ألف جنيه مصري على إمام عاشور بسبب خروجه عن النص خلال الفترة الماضية، ولكن قرر العفو عنه.

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يذكر أن إمام عاشور غاب عن التسجيل أو صناعة الأهداف خلال المباريات الثلاث الأخيرة، والتي خاضها في بداية الموسم الحالي، وظهر بأداء متذبذب وتراجع في المستوى.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات مهمة عقب انتهاء فترة الأجندة الدولية الحالية، حيث يلتقي الفريق الأحمر مع سيراميكا كليوباترا يوم الـ20 من أكتوبر الجاري في نصف نهائي بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات.