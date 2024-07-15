ليني يورو يحسم قراره بشأن عرض مانشستر يونايتد

شهدت صفقة انتقال ليني يورو، مدافع ليل الفرنسي، تطورًا جديدًا بعدما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ويرغب ريال مدريد في تدعيم خط الدفاع بصفقة مميزة لتعويض رحيل قائده ناتشو إلى نادي القادسية السعودي بعدما رفض تجديد عقده مع الفريق.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي بموقع إكس إن إدارة ليل الفرنسي وافقت على العرض الذي قدمه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لحسم صفقة ليني يورو.

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا مغريًا لإدارة ليل لضم اللاعب مقابل 50 مليون يورو بجانب بعض البنود المتغيرة حال تحقيق اللاعب بعض الإنجازات الفردية وأيضًا الألقاب مع عملاق "أولد ترافورد"

ولكن عرض مانشستر يونايتد قوبل بالرفض من جانب ليني يورو الذي ما زال ينتظر تحرك إدارة ريال مدريد لحسم الصفقة.

وتوصل ليني يورو لاتفاق حول بنوده الشخصية مع ريال مدريد ولكن الفريق الإسباني لم يتحرك بشكل رسمي لحسم الصفقة وهو ما جعل إدارة ليل تناقش بعض العروض الأخرى لبيع اللاعب.

وأكد رومانو أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة ليل لم تشهد أي جديد وتوقفت في الفترة الماضية.

ويرغب مانشستر يونايتد أيضًا في اقتناص موهبة ليل لتدعيم دفاعه بعد قرار رحيل مواطنه رافايل فاران في الموسم المقبل.