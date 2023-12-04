حسين عبدالغني: ما يفعله علي البليهي من استفزاز لخصومه "حقه" (فيديو)

دافع حسين عبدالغني، نجم النادي الأهلي السعودي السابق، عن علي البليهي، مدافع الهلال، بسبب الاستفزازات التي يقوم بها ضد خصومه في المباريات، وكان آخرها ما فعله في "ديربي الرياض" أمام النصر، وتعرض للطرد في النهاية نتيجة احتفاله أمام جمهور "العالمي".

وقال عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية: "ما يفعله علي البليهي حقه، هذه كرة قدم ومن حق اللاعب أن يفعل كل شيء لكي يستفز خصمه لكي يخرجه من أجواء المباراة، وأنتقده فقط في لقطة توجهه للجمهور والاحتفال أمامهم، ولكن داخل الملعب حقه يفعل ما يريد".