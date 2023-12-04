حسين عبدالغني: ما يفعله علي البليهي من استفزاز لخصومه "حقه" (فيديو)
دافع حسين عبدالغني، نجم النادي الأهلي السعودي السابق، عن علي البليهي، مدافع الهلال، بسبب الاستفزازات التي يقوم بها ضد خصومه في المباريات، وكان آخرها ما فعله في "ديربي الرياض" أمام النصر، وتعرض للطرد في النهاية نتيجة احتفاله أمام جمهور "العالمي".
وقال عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية: "ما يفعله علي البليهي حقه، هذه كرة قدم ومن حق اللاعب أن يفعل كل شيء لكي يستفز خصمه لكي يخرجه من أجواء المباراة، وأنتقده فقط في لقطة توجهه للجمهور والاحتفال أمامهم، ولكن داخل الملعب حقه يفعل ما يريد".
وذكرت تقارير صحفية، أن الهلال تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، على البطاقة الحمراء التي حصل عليها المدافع الدولي خلال المباراة.
وأثار البليهي الجدل بعدما خرج مطرودًا في الدقائق الأخيرة من قمة الهلال والنصر التي أقيمت، مساء الجمعة، في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين وانتهت بفوز الزعيم (3-0).
البليهي توجه إلى مدرجات جماهير النصر عقب الهدف الثالث للهلال ووضع يديه على عينيه في إشارة إلى أنه لا يراهم، ما أثار غضب الجماهير.
وأشهر الحكم الكولومبي ويلمار رولدان البطاقة الحمراء للبليهي بعد تصرفه الاستفزازي.
وتطرق عبدالغني للحديث عن أبرز حدث في الجولة الـ15 للدوري، قائلًا: "ثلاثية الهلال بشباك النصر بالديربي، واللقاء كان ممتعًا بجميع تفاصيله باستثناء تغييرات مدرب النصر، وساديو ماني عانى من سعود عبدالحميد، وبروزوفيتش أفضل من روبن نيفيز".
وتابع: "أوتافيو سبب سوء وسط النصر في ديربي الرياض، وجيسوس مدرب الهلال واقعي في جميع مبارياته، وهدفه الانتصار لا غير".