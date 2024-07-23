رفض مسؤولو النادي الأهلي المصري الاعتذار الذي قدمع اللاعب مروان حمدي نجم بيراميدز.

وظهر مروان حمدي في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقاء الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري، وهو يوجه السباب لجماهير القلعة الحمراء.

وكان مروان حمدي في طريقه إلى غرف ملابس فريقه عقب نهاية اللقاء، ووجه سبابًا بألفاظ خارجة ضد جماهير الأهلي وهو ما أثار ضجة واسعة.

وفاز الأهلي على مضيفه بيراميدز بنتيجة 1-0 في الجولة 31 بالدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد مروان حمدي وبعض لاعبي بيراميدز إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري بجانب رابطة الأندية المصرية.

وأصدر مروان حمدي بيانًا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام اعتذر خلاله لجماهير الأهلي عما بدر منه، ولكنه أكد تعرضه للسباب بوالده ووالدته، رغم عدم مشاركته في اللقاء.

وكشفت قناة "النهار" إن إدارة الأهلي قررت رفض الاعتذار الذي تقدم به مروان حمدي.

وأضافت "سبب عدم قبول اعتذار اللاعب يرجع إلى رفض إدارة بيراميدز واللاعب المغربي محمد الشيبي الاعتذار الذي قدمه حسين الشحات لاعب الأهلي بعد واقعة اعتداء الشحات على الشيبي يوم 23 يوليو 2023 بالدوري".

وواصلت"الأهلي سيسلك الطرق القانونية، وسيطالب بحقه من اللاعب مروان حمدي وما حدث من تجاوزات باللوائح الرسمية التي تحكم الدوري المصري والقانون".