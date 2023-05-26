ليفربول يفقد 50 مليون جنيه إسترليني باحتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة "ميرور" أن ليفربول سيفقد ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني من أموال الجوائز ورسوم المشاركة بسبب احتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما من المتوقع أن يشهد فريق المدرب يورغن كلوب استثمارات كبيرة هذا الصيف بهدف المنافسة على الألقاب الموسم المقبل، فإن الميزانية ستتأثر بشكل كبير بفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتأكد مشاركة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا ليتبعا البطل مانشستر سيتي ووصيفه آرسنال، بينما يشارك ليفربول وبرايتون في الدوري الأوروبي.