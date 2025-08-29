الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا صادمًا في الميركاتو الصيفي

اتخذ نادي الاتحاد السعودي قرارًا حاسمًا بشأن التعاقدات الجديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في دوري روشن للمحترفين.

ويفتتح نادي الاتحاد مشواره في الدوري السعودي غدًا السبت بمواجهة الأخدود خارج ملعبه.

ويحمل الاتحاد لقب دوري روشن للمحترفين، بخلاف تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

أخبار ذات علاقة اللاعب يرحب.. عرض كبير قد يعيد نجم الاتحاد السعودي لأوروبا

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية فإن نادي الاتحاد استقر على عدم إبرام أي صفقات أجنبية جديدة قبل غلق باب الانتقالات في خطوة صادمة لجماهير الفريق السعودي.

وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة فهد سندي استقرت على الإبقاء على اللاعبين الثمانية الأجانب دون تغيير.

أخبار ذات علاقة النصر ينقضّ على نجم الاتحاد السعودي

ويضم الاتحاد بين صفوفه 8 لاعبين أجانب على رأسهم الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي وموسى ديابي بجانب البرازيلي فابينيو والحارس الصربي بريدراغ رايكوفتش.

وتضم قائمة الأجانب أيضًا البرتغالي دانيلو بيريرا والهولندي ستيفن بيرغوين والجزائري حسام عوار.

أخبار ذات علاقة موعد الرحيل.. مفاجأة حول مصير بلان مع الاتحاد السعودي

ويضم الاتحاد أيضًا ثنائيًا أجنبيًا تحت السن هما الإسباني أوناي هيرنانديز والأرجنتيني إيزاياس رودريغيز.

وكانت جماهير الاتحاد تطمع في انتقال لاعب أجنبي إلى صفوف الفريق بعد المستوى الذي ظهر عليه العميد في لقاء النصر بدور الأربعة ببطولة كأس السوبر السعودي.