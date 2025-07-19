هدف شيكو بانزا الرائع في مباراة الزمالك والشمس (فيديو)

سجل الأنغولي شيكو بانزا أول أهدافه مع نادي الزمالك المصري بعد انضمامه قادماً من إستريلا أمادورا البرتغالي.

وأحرز بانزا هدفاً رائعاً في مرمى الشمس خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء السبت على هامش معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 5-4.

أخبار ذات علاقة صدمة في الزمالك.. أول فيديو لأحمد فتوح وإمام عاشور في حفل راغب علامة (فيديو)

وتسلم بانزا تمريرة في الجبهة اليسرى وأنهى اللعبة ببراعة بتسديدة في مرمى الشمس.

وانضم بانزا إلى الزمالك في شهر يوليو الجاري بعدما نال إعجاب المدرب البلجيكي الجديد يانيك فيريرا الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب أيمن الرمادي.

أخبار ذات علاقة الزمالك يتخذ قرارا رسميا ضد أحمد فتوح ويحيله للتحقيق

وسجل أهداف الزمالك في مباراة الشمس كلاً من التونسي سيف الدين الجزيري وناصر منسي وأحمد شريف وأحمد حمدي من ضربة جزاء.

اهداف مباراة اليوم بجودة أفضل 🌟🏹 Posted by Ahmed Sallam on Saturday, July 19, 2025

وشهدت المباراة إصابة خفيفة للاعب حسام عبد المجيد بكدمة في الوجه.

وكان الزمالك قد فاز على منافسه رع بهدف دون رد سجله ناصر ماهر، وأحرز بانزا هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

أخبار ذات علاقة الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

وتابع بانزا تسديدة مقصية رائعة ردتها العارضة في مباراة رع وتابعها في المرمى قبل إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وكان الزمالك قد تعاقد مع شيكو بانزا وثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف بجانب حارس المرمى المهدي سليمان بعد نهاية عقده مع الاتحاد السكندري.